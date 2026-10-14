Bilecik'te şehit ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi.

Bilecik'te, 1976 yılında İstanbul'un Yeşilköy ilçesinde şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır'ın sene-i devriyesi dolayısıyla ailesine vefa ziyareti gerçekleştirildi. Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından gerçekleştirilen ziyarette, şehidin 1933 doğumlu babası Osman Bayır ve yakınlarıyla bir araya gelindi. Ziyarette, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in selamları aileye iletildi. Ziyarette, 1976 yılında Yeşilköy'de şehit olan Jandarma Komando Er Hasan Bayır rahmet ve minnetle anılırken, şehit ailesinin yanında olunduğu mesajı verildi.

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizden biridir"

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehidimiz Hasan Bayır'ı sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyoruz. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri bizler için her zaman çok değerlidir. Şehidimizin kıymetli babası Osman Bayır ve ailesinin yanında olmak, onların hatıralarını yaşatmak ve gönül bağımızı sürdürmek bizim için büyük önem taşıyor. Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak ve ailelerimizin her zaman yanında olduğumuzu hissettirmek bizim en önemli görevlerimizden biridir. Hasan Bayır'ı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.