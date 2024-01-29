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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısını paylaştı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 1999 yılında Van'ın Başkale İlçesi'nde teröristlerle çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Fikret Son'un ailesiyle bir araya gelerek acılarını paylaştı. Vali Aygöl, şehit annesiyle yapılan sohbette her zaman yanlarında olduklarını belirtti ve Rabbimizin şehitlere ve şehit ailelerine karşı mahcup etmemesini diledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısını paylaştı
29.01.2024 - 10:38,  Güncelleme: 10:39
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısını paylaştı.

1999 yılında Van'ın Başkale İlçesi kırsal kesiminde teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Fikret Son'un ailesi ile bir araya gelen Vali Aygöl ve Nazlı Aygöl ailenin acısına ortak oldu. Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Vali Aygöl, her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Şehit annesinin içten sevgisiyle karşılaşan Vali Aygöl, "Rabbim bizleri şehitlerimize ve şehit ailelerimize karşı mahcup etmesin inşallah" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Bilecik Valiliği, Başkale, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şehit ailesinin acısını paylaştı - Son Dakika


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