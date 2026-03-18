Şehit annesinin sözleri yürekleri burktu, Vali gözyaşlarını tutamadı

Kırıkkale'de düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Şehit Mustafa Nohut'un annesinin "Vatan için, bayrak için giden kuzuma kurban olayım" sözleri yürekleri burkarken, duygulanan Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim gözyaşlarına hakim olamadı. Şehit babasının madalyasını takarak törene katılan Yaren Aydoğdu ise babasının mezar taşını öptüğü anlar dikkat çekti.

Kırıkkale'de, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende duygu dolu anlar yaşandı. Kırıkkale Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, şehitlik şeref defterini imzaladı. Protokol üyeleri ve vatandaşlar daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı.

2015 yılında Diyarbakır'da şehit olan polis memuru Mustafa Nohut'un kabri başında da duygusal anlar yaşandı. Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve Belediye Başkanı Ahmet Önal, şehidin annesi Münevver Nohut'a başsağlığı dileklerini ileterek bayramını kutladı. Duygusal anların yaşandığı ziyarette konuşan şehit annesi, "Vatan için, bayrak için giden kuzuma kurban olayım" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan Vali Sarıibrahim ise şehitlerin kahraman olduğunu belirterek şehit annesini teselli etti. Diğer şehit aileleriyle de yakından ilgilenen Vali Sarıibrahim, şehitliği ziyarete gelen çocuklara bayram harçlığı verdi.

Törende duygulandıran anlardan biri de Şehit Piyade Komando Uzman Çavuş Fatih Aydoğdu'nun kızı Yaren Aydoğdu'nun babasının mezarını ziyareti oldu. 5 yaşındayken şehit olan babasının madalyasını takarak şehitliğe gelen Aydoğdu'nun mezar taşını öptüğü anlar dikkat çekti. Babasının madalyasını gururla taşıdığını belirten Aydoğdu, "Babamın madalyasını taktım. Çok onurlu ve gururluyum. Biraz duygusalız, biraz yaralarımız var. Ama eminim ki onlar bizi izliyor. Babamın da benimle gurur duyduğunu düşünüyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi. - KIRIKKALE