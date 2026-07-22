Şehit Berkay\'ın babasına söz verdiği Azerbaycan çayı ailesine ulaştı

Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın, şehit olmadan önce babasına getireceğini söylediği Azerbaycan çayı, kardeş ülkeden ailesine gönderildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde evinin bahçe duvarını kendi imkanlarıyla düzenleyerek Türkiye ve Azerbaycan şehitlerinin fotoğraflarını sergileyen Burak Tunçkol, şehit Berkay Karaca'nın fotoğrafını da "Türkiye-Azerbaycan Şehitler Köşesi"ne yerleştirdi. Köşede 210 Türk ve 210 Azerbaycanlı olmak üzere toplam 420 şehidin fotoğrafı yer alıyor. Şehit Berkay Karaca'nın annesi Nurdan Karaca, babası Nedim Karaca ve kardeşi Bünyamin Karaca, şehitler köşesini ziyaret etti.

Şehit Berkay Karaca'nın, şehit olmadan önce babasıyla görüntülü telefon görüşmesi yaptığı ve Azerbaycan'dan kendisine çay getireceğini söylediği öğrenildi. Babasının çayı sevdiğini bilen Şehit Berkay Karaca'nın bu isteği, askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olmasıyla yarım kalmıştı.

Kardeş ülkede yaşayan Famil Kerimov tarafından gönderilen Azerbaycan çayı, Türk ve Azerbaycan bayraklarını Burak Tunçkol tarafından şehidin babası Nedim Karaca'ya teslim edildi.

"Bu çay, oğlunuzun getirdiği bir emanet gibi kabul edin"

Fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, şehit ailesine teslim ettiği emanetin anlamını anlatarak, "Berkay kardeşimiz şehit olmadan önce babasına, 'Sana Gence'den Azerbaycan çayı aldım, getireceğim' demiş. Ancak o çayı getirmek kendisine nasip olmadı. Azerbaycan'da yaşayan arkadaşım Famil Kerimov, bu haberi izledikten sonra bana bir çay emaneti gönderdi ve bunu şehidimizin ailesine ulaştırmamı istedi" dedi.

"Oğlunuzun size getiremediği Azerbaycan çayı"

Azerbaycanlı Famil Kerimov, "Öncelikle tüm Türk dünyasına Azerbaycan'dan selam, saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz bir millet, iki devletiz. Dinimiz bir, milletimiz bir, bayrağımız birdir. Allah şehidimizin ve tüm Türk dünyasının şehitlerinin makamını ali eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum. Bu da benden, oğlunuzun size getiremediği Azerbaycan çayı. Bunu bizden, oğlunuzun getirdiği bir emanet gibi kabul edin. Bu çayı demleyip ruhuna bir Fatiha okuyun, hayrına ikram edin" ifadelerini kullandı.

"Onlar da bizim kardeşlerimiz"

Şehit babası Nedim Karaca, Azerbaycan'dan gelen emanetten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Sağ olun, Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bunları gönderdiler. Şimdi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Onlar da bizim kardeşlerimiz. Onların da şehitlerine, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz olmasaydı bu vatanı savunamazdık" dedi.

Şehit annesi Nurdan Karaca ise, "Evladımız gitti, geri dönemedi. Yapacak bir şeyimiz yok. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı. - KIRKLARELİ