Şehit babalarına ve gazilere babalar günü vefası

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025 Aile Yılı kapsamında Babalar Günü'ne özel anlamlı bir programa imza attı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, şehit babaları ve gaziler yalnız bırakılmadı.

Ziyaret programına Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut öncülüğünde İl Müdürlüğü personeli de eşlik etti. Devletin vefa borcunun bir nişanesi olarak düzenlenen ziyaretlerde, Palandöken ilçesinde ikamet eden ailelerin hanelerine manevi bir dokunuş yapıldı.

İlk ziyaret, Isparta'da yaşanan helikopter kazasında şehit olan Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in Güzelyurt Mahallesi'nde ikamet eden babası Ahmet Nergiz'in evine yapıldı. Şehidimizin babasıyla bir araya gelen heyet, Babalar Günü'nü kutlayarak şehidimizin hatırasını yad etti.

İkinci durak, Şırnak'ta yürütülen operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi'nin babası Kemal Çelebi oldu. Gerçekleştirilen ziyarette, Babalar Günü vesilesiyle anma gerçekleştirildi.

Son ziyaret ise, Kore Savaşı'na katılan 94 yaşındaki Kore Gazisi Recep Kekeç'in evine yapıldı. Ziyarette geçmişe dair hatıralar paylaşıldı ve teşekkür iletildi.

Ziyaretlerde konuşan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, şu ifadeleri kullandı:

"Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek, devletimizin şefkatini ve vefasını göstermek en büyük sorumluluklarımızdandır. 2025 Aile Yılı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretlerle, millet olarak birliğimizi ve dayanışmamızı pekiştiriyoruz."

Şehit babaları da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, devletin kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, benzer ziyaretleri sürdürmeye devam edecek. - ERZURUM