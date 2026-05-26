Şehit babasının elini öpen vali yürekleri ısıttı

26.05.2026 16:46  Güncelleme: 16:49
Hatay'da Kurban Bayramı öncesi il protokolü tarafından gerçekleştirilen şehitlik ziyaretinde ayakta durmakta güçlük çeken şehit babasının, elini öpüp bayramını kutlayan Vali Mustafa Masatlı'yla diyaloğu yürekleri ısıttı.

Şehitliğe gerçekleştirilen ziyarete Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve il protokolü katıldı. Şehitlik ziyaretinde kabirlere karanfil bırakılarak şehit ailelerinin bayramları kutlandı. Şehit Osman Durmaz'ın kabrinde gerçekleşen bayramlaşma esnasında Vali Mustafa Masatlı, ayağa kalkmakta güçlük çeken şehit babası Şehabettin Durmaz'ın elini öperek bayramını kutladı. Şehit aileleriyle sık sık bir araya gelen Vali Masatlı'ya aileler ilgi gösterdi ve yürek ısıtan diyaloglar yaşandı. Şehit aileleriyle gerçekleşen bayramlaşma sonrası il protokolü bayramlaştı.

Asrın felaketinin sarıldığı kentte her bayramın bir önceki bayramdan daha güzel geçtiğini belirten Vali Masatlı, "Askerlerimizin, polislerimizin kabirlerini ziyaret ettik ve ailelerinin bayramlarını kutladık. 6 Şubat asırların felaketinden sonra şehrimizde derin yaralar oluştu. Canlarımızı kaybettik, hem de yapı stoğumuz ciddi derecede hasar aldı. O günden bu güne sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve başkanlığında dünyada afet sonrası en büyük ihya, inşa ve imar çalışmaları seferberlik ruhuyla devam ediyor. Çok şükür vatandaşlarımızı konutlarımıza yerleştiriyoruz. Her bayramımız bir önceki bayramımızdan daha neşeli, daha huzurlu ve daha güzel geçiyor. Çarşılarımız daha hareketli, insanlarımız daha mutlu. Şehrimizin dışarısında olan hemşehrilerimiz şehrimize gelmeye başladı. Bunların tamamı bizde mutluluk ve huzur oluştururken diğer taraftan da şehrimize gelmeleri mutluluğumuzu arttırıyor" dedi. - HATAY

