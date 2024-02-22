Hakkari\'de şehit edilen 10 aylık Bedirhan Karakaya\'nın ismi Sivas Şarkışla\'da yaşatılacak

Hakkari'de 2018 yılında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte PKK'lı teröristlerce şehit edilen 10 aylık Bedirhan Karakaya'nın ismi, Sivas Şarkışla'da spor tesisinde yaşatılacak.
Kanlı pusu, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan saldırıda; Nurcan Karakaya, 10 aylık bebeği ile Yüksekova Kalana Üs Bölgesinde görev yapan eşini ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde PKK'lı teröristlerce yola daha önce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu anne Nurcan Karakaya ve 10 aylık Bedirhan Karakaya araçlarının içinde şehit olmuş, anne ve bebeği Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verilmişti. İlçede yapımına 2 yıl önce başlanan ve tamamlanan spor tesisine 'Şehit Bedirhan Karakaya' adı verdi. Böylelikle Bedirhan bebeğin adı spor tesisinde yaşatılırken, gençler ise tesiste birçok eğitim alabilecek.
"Şehit Bedirhan'ın ismi sonsuza kadar yaşatılacak"
Şarkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Akıner Haspolat, tesisin yapımına 2 yıl önce başlandığını ifade ederek, "1 Şubat itibarıyla Gençlik Merkezi hizmete başladı. Yüzme havuzumuzda çalışmalar devam ediyor, yakın bir tarihte hizmete girmiş olacak. Tesisimizde Gençlik Merkezi, İnovasyon Merkezi, Müzik Eğitim Atölyesi, Oyun Atölyesi ve birçok atölye var. Eğitim amaçlı 25 metre uzunluğunda 145 santimetre yüksekliğinde 4 ila 18 yaş arasındaki Şarkışlalı gençlerimizin 'Yüzmeyi Bilmeyen Kalması' projesi kapsamında kullanacağı bir havuzumuz var. Şehit Bedirhan Karakaya'nın ismi yüzerek, eğitim alarak sonsuza kadar yaşayacak" dedi.
"Unutmuyorlar, unutturmuyorlar"
Saldırıda kızı Nurcan Karakaya ve torunu Bedirhan Karakaya'yı kaybeden Suudiye Demir, "Hükumetimizden de, milletimizden de Allah razı olsun. Unutmuyorlar, unutturmuyorlar, hatırlatıyorlar. Torunumun adına kütüphane ve park yaptılar. Şimdi de spor tesisi yapıyorlar. Allah milletimden de devletimden de razı olsun. Bu yıl 6'ncı senesine döndü. Aynı bugünkü gibi acısı içimizde. Unutmuyoruz, acısı unutulacak bir şey değil" diye konuştu. - SİVAS
Son Dakika › Yerel › Hakkari'de şehit edilen 10 aylık Bedirhan Karakaya'nın ismi Sivas Şarkışla'da yaşatılacak - Son Dakika
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