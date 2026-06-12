Şehit Bekir Öztürk Bünyan\'da Dualarla Anıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, Şehit Bekir Öztürk, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

Hamidiye Camii'nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına MHP Bünyan İlçe Başkanı Mustafa Göktaş, Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Çakmak, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emre Taşcı, Din Görevlisi Mehmet Yılmaz, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından şehit Bekir Öztürk'ün kabri ziyaret edilerek dua edildi. Programda, vatan uğruna can veren tüm şehitler rahmet ve minnetle anılırken, şehit Bekir Öztürk için de dualar edildi.

Anma programı kabir ziyareti ve yapılan duaların ardından sona erdi. - KAYSERİ