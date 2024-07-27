Muş\'un Malazgirt ilçesinde şehit Binbaşı Arslan Kulaksız için mevlit okutuldu

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Muş'un Malazgirt ilçesinde 9 yıl önce PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan İlçe Garnizon Komutanı Arslan Kulaksız için mevlit okutuldu.

İlçede 27 Temmuz 2015'te şehit olan Binbaşı Aslan Kulaksız için Malazgirt Meydan Camisinde Kaymakamlık tarafından mevlit programı düzenlendi. Duaların edildiği programa katılan Kaymakam Göksu Bayram, üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen, Binbaşı Kulaksız'ın acısının hala yüreklerdeki tazeliğini koruduğunu söyledi. Kaymakam Bayram, "Yıllar geçse de kahraman şehidimizi unutmadık, unutmayacağız. Şehidimizin ölüm yıl dönümünü hep birlikte yad ettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" dedi.

Programa önceki dönem Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - MUŞ