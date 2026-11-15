Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı
Haber Videosu

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Çorum’daki köyünde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Çorum'daki köyünde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım 2025 tarihinde düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde düzenlenen programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı.

Kaynak: İHA
Astsubay ÜstçavuşYerel HaberlerSavunmaÇorumYerelSon Dakika

4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek 4 şehir birden hızlı trenle bağlanıyor: 6 buçuk saatlik yolculuk 2 saat 15 dakikaya inecek
Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi “Vakti gelmiştir“ Bahçeli, 50 maddelik mesajla sinyali verdi! "Vakti gelmiştir"
Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı Uçuş krizi üçüncü gününde: 875 sefer daha iptal, nedeni ortaya çıktı
Arda Güler’in yeni maaşı ortaya çıktı Günlük kazancı servet Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
487 bin kişiyi ilgilendiriyor e-Devlet’ten bir an önce randevu alın 487 bin kişiyi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten bir an önce randevu alın
ASELSAN’ın Ejderha’sı gücünü gösterdi 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi
Fırat Nehri’nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı Fırat Nehri'nin yatağı kurudu, Roma dönemi mağaraları ortaya çıktı
15:18
Hindistan’da canlı yayında akılalmaz anlar Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı
Hindistan'da canlı yayında akılalmaz anlar! Yetkili, arkadaşının kulağını ısırmaya çalıştı
15:02
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği
Boris Johnson ile Rusya arasında alkol polemiği
14:50
Hediyeye göre değişen dans: TikTok’taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
Hediyeye göre değişen dans: TikTok'taki çiftin yayınına eleştiri yağdı
14:43
Mossad’dan CIA’e İran uyarısı: Trump’a dronlu suikast planı iddiası
Mossad'dan CIA'e İran uyarısı: Trump'a dronlu suikast planı iddiası
14:21
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi İşte o ihtimal
5 maçta sıfır çektik ama umutlar tükenmedi! İşte o ihtimal
14:08
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu Mağaza açılışında tartışma çıktı
İndirimli boy aynası izdihama neden oldu! Mağaza açılışında tartışma çıktı
14:01
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı Geline altın set taktı
Oktay Kaynarca düğünde kesenin ağzını açtı! Geline altın set taktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 15:32:12. #.0.3#
SON DAKİKA: Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android