Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak, şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Çorum'daki köyünde düzenlenen programda dualarla anıldı.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım 2025 tarihinde düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği için şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde düzenlenen programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, askeri erkan, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Programda, Şehit Burak İbbiği dualarla anıldı.