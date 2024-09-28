Şehit Ziya Özkozanoğlu\'nun Odası Müze Oldu

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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 2016 yılında şehit olan Ziya Özkozanoğlu'nun ailesi oğlunun odasını müzeye çevirdi. Şehitten geriye kalan herşey odada sergileniyor.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, 2016 yılında terör örgütü DEAŞ unsurlarınca güdümlü roketlerle TSK'ya ait iki tanka yönelik saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu, Adana'nın Kozan ilçesindeki evinde şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı. Şehidin ailesi, oğlunun kişisel eşyaları ve Türk bayrakları ile donatarak müzeye çevirdikleri odasında oğullarına olan sevgilerini anlatmaya çalışırken, görevli tüm güvenlik güçlerine her gün dua ettiklerini ifade ettiler. Şehidin babası Mustafa Özkozanoğlu, "Oğlumun acısı dün gibi olsa da ona odasında kişisel eşyalarından bir müze yaptık. Vitrinde Türk bayrağı ve oğlumun fotoğrafı ile teselli oluyoruz. Mehmetçiklerin başarılı operasyonları ile de gurur duyuyoruz" dedi.

Mevlit programına Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Şehit Aileleri ve Gaziler Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Çoban, İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık, Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADANA