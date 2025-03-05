Şehit Er Tarık Daşar, 31. yılında unutulmadı - Son Dakika
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Şehit Er Tarık Daşar, 31. yılında unutulmadı

Şehit Er Tarık Daşar, 31. yılında unutulmadı

Erzurum'da 1994 yılının mart ayında şehit düşen Salihlili Jandarma Komando Er Tarık Daşar, şehadete erişinin 31. yılında dualarla anıldı.

05.03.2025 12:26
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Erzurum'da 1994 yılının mart ayında şehit düşen Salihlili Jandarma Komando Er Tarık Daşar, şehadete erişinin 31. yılında dualarla anıldı.

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Erzurum'un Şenkaya ilçesi kırsalında 1994'te şehit düşen Jandarma Komando Er Tarık Daşar'ın şehadetinin 31. yılında unutmadı. Kaymakam Güldoğan, Özyurt Mahallesi'ndeki Daşar'ın ailesini evinde ziyaret etti.

Kaymakam Ali Güldoğan, şehidin annesi Asiye ve babası Kemal Daşar'ı evinde ziyaret etti. Kaymakam Güldoğan, şehit ve gazi ailelerinin daima yanlarında olduklarını ifade etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Salihli Temsilcisi, Rıdvan Herey'in yer aldığı ziyaret, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından yapılan dua ile son buldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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