Şehit Eren Bülbül’ün adı Arnavutköy’de yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit Eren Bülbül’ün adı Arnavutköy’de yaşatılacak

Şehit Eren Bülbül’ün adı Arnavutköy’de yaşatılacak
14.06.2026 18:24  Güncelleme: 18:38
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Arnavutköy Trabzonlular Derneği'nin ilçeye kazandırdığı Şehit Eren Bülbül Gençlik ve Kültür Merkezi, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve protokol üyelerinin katılımıyla törenle hizmete girdi. Açılışta birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Arnavutköy Trabzonlular Derneği tarafından ilçeye kazandırılan Şehit Eren Bülbül Gençlik ve Kültür Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yoğun katılımın olduğu programda, şehit Eren Bülbül'ün adının gelecek nesillere aktarılacak milli değerlerin sembolü olarak yaşatılacağı vurgulanırken, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Arnavutköy'de gerçekleştirilen açılış programına eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Arnavutköy Kaymakamı ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı İsmail Şatıroğlu, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Arnavutköy Trabzonlular Derneği yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Arnavutköy Trabzonlular Derneği Başkanı Köksal Bayraktar, merkezin sadece bir bina olmadığını belirterek, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu merkez; vatan sevgisinin, milli değerlerin, gençliğe verilen önemin ve milli bilinç ruhunun yaşatılacağı çok anlamlı bir eserdir. Aziz şehidimiz Eren Bülbül'ün vatan sevgisini, cesaretini ve bizlere bıraktığı kutlu mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Eren evladımızın ismi burada sadece bir tabela üzerinde değil; gençlerimizin eğitiminde, kültürel faaliyetlerde ve birlik beraberlik anlayışında yaşamaya devam edecektir" dedi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan ise Eren Bülbül'ün adının İstanbul'da böylesine anlamlı bir merkezde yaşatılmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek, "Türkiye'nin bağrından çıkan kahraman evladımız Eren Bülbül'ün adının Arnavutköy'de böyle güzel bir kültür ve yaşam merkezinde yaşatılacak olması bizim için bir gurur vesilesidir" diye konuştu.

"Çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize bir şeyler vaat etmeye çalışıyoruz"

Süleyman Soylu da açılışın yalnızca bir kültür merkezinin hizmete girmesi olmadığını belirterek, "Biz sadece burada durarak, buraya gelerek, buranın açılışına iştirak ederek bir binayı açmıyoruz. Çocuklarımıza ve gelecek nesillerimize bir şeyler vaat etmeye çalışıyoruz. Vatana cesaret, millete sadakat, ahlak ve bu ülkenin geleceğine bağlılık duygusunu aktarmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimin yalnızca okul veya aileyle sınırlı olmadığını vurgulayan Soylu, "Yetişmek sadece okulda olmaz. Yetişmek sadece ailenin içerisinde de olmaz. Yetişmek başka bir şeydir; toplum işidir, fedakarlık işidir" dedi.

Şehit Eren Bülbül'ün bu milletin yetiştirdiği bir değer olduğunu belirten Soylu, "Vatan için şehadetin ne olduğunu bilecek gençlerimizden bir evladımız Eren Bülbül çıktı. Siz yetiştirdiniz, bu millet yetiştirdi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Şehit Eren Bülbül Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra katılımcılar merkezi gezerek incelemelerde bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Eren Bülbül’ün adı Arnavutköy’de yaşatılacak - Son Dakika

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