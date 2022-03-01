Şehit Erseçen mezarı başında anıldı - Son Dakika
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Şehit Erseçen mezarı başında anıldı

01.03.2022 13:45
Şehit Erseçen mezarı başında anıldı

28 Şubat 2016 tarihinde Erzurum'da başına çatıdan buz düşmesi sonucu şehit düşen Er Ferhat Erseçen mezarı başında dualarla anıldı.

28 Şubat 2016 tarihinde Erzurum'da başına çatıdan buz düşmesi sonucu şehit düşen Er Ferhat Erseçen mezarı başında dualarla anıldı.

Erzurum Orduevi'nde vatani görevini yaptığı sırada, yolda yürürken çatıdan kopan buz parçasının kafasına gelmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Ferhat Erseçen Erzincan'ın Tercan ilçesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programıyla anıldı.

İlk olarak şehidin Beğendik köyünde bulunan kabrine karanfil bırakılarak dua edildi. Ardından Tercan İlçe Öğretmen Evi'nde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Düzenlenen anma programına, Kaymakam Musa Kazım Çelik'in yanı sıra Erzincan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Refik Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK'lar temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN

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28 Şubat, Erzincan, Erzurum, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Erseçen mezarı başında anıldı - Son Dakika


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