Şehit Furkan Yılmaz'ın adı mahallesinde yaşayacak - Son Dakika
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Şehit Furkan Yılmaz'ın adı mahallesinde yaşayacak

19.03.2022 16:18
Şehit Furkan Yılmaz'ın adı mahallesinde yaşayacak

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit ailelerine verilen yemekte Şehit Furkan Yılmaz'ın ismi ailesinin bulunduğu mahallesindeki bir mevkie isminin verilmesi kararının bir örneği takdim edildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehit ailelerine verilen yemekte Şehit Furkan Yılmaz'ın ismi ailesinin bulunduğu mahallesindeki bir mevkie isminin verilmesi kararının bir örneği takdim edildi.

Şehit ailelerinin katıldığı yemeğe Vali Sinan Güner ve eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner, Garnizon Komutanı Dz.Kd.Alb. Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kd. Alb. Ersin Aslan, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yb. Safa Söylem, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Deniz Yılmaz, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok da katıldı.

Vali Sinan Güner ile eşi Uzm. Dr. Beyhan Güner, tüm masaları dolaşarak şehit aileleriyle yakından ilgilendi.

Vali Güner burada yaptığı konuşmada, "Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü sebebiyle bir araya geldik. Bu vesileyle Malazgirt'ten Çanakkale'ye, I. Dünya Savaşından Dumlupınar'a, 15 Temmuz'dan terörle mücadeleye kadar tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Memleketimizin bugünkü refahı, güvenirliği ve huzurunu onlara borçluyuz." diyerek, İl Genel Meclisi tarafından son şehidimiz Furkan Yılmaz'ın ailesinin evinin bulunduğu mevkie şehidin isminin verilmesi kararını memnuniyetle onayladığını ifade etti.

Ardından Vali Güner tarafından Büyükkızılkum Köyü'nde bulunan İbrambeyoğlu mevkii isminin "Şehit Furkan Yılmaz" olarak değiştirildiğine dair kararın bir örneği şehit ailesine teslim edildi. İl protokolünün şehit aileleriyle aynı masayı paylaştığı yemek programı okunan dua ile sona erdi. - BARTIN

Şehit Furkan Yılmaz'ın adı mahallesinde yaşayacak
Şehit Furkan Yılmaz'ın adı mahallesinde yaşayacak

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Münir Karaloğlu, Furkan Yılmaz, Çanakkale, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Furkan Yılmaz'ın adı mahallesinde yaşayacak - Son Dakika


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