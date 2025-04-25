Şehit Hüseyin Kaptan dualarla anıldı

1. Dünya Savaşı sırasında ayrılıkçı Ermenilerin kurmuş olduğu çeteler tarafından Başiskele'de şehit edilen Hüseyin Kaptan, ailesi ve tüm şehitler dualarla anıldı.

Başiskele Belediyesi tarafından kente kazandırılan Hüseyin Kaptan Şehitliği ve Anıtı'nda gerçekleştirilen anma programı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gaziler için yapılan saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Fatıma Hatun Cami İmam Hatibi Hasan Aksoy tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Programa Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkan Yardımcıları Kadir Kandemir, Arif Başkan ile Halit Bayhan, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Başiskele İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, meclis üyeleri, muhtarlar, Şehit Hüseyin Kaptan'ın torunları ve vatandaşlar katıldı. - KOCAELİ