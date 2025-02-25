Şehit İbrahim Birol son yolculuğuna uğurlandı

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Kayseri'de uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda kalp krizi geçirerek şehit olan İbrahim Birol son yolculuğuna uğurlandı.

Dün uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyon sırasında kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İbrahim Birol'un naaşı, emniyet müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Pınarbaşı ilçesine bağlı Tokmak mahallesine getirildi. Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehit Birol'un naaşı, mahalle mezarlığında defnedildi.

İl Müftüsü Dursun Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, kurum kuruluş müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Birol'un ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ