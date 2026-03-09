Şehit İbrahim Tetik, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı - Son Dakika
Şehit İbrahim Tetik, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı

Şehit İbrahim Tetik, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı
09.03.2026 10:16  Güncelleme: 10:17
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında teröristlerle yaşanan çatışmada ağır yaralanarak, şehit olan Kütahyalı Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Tetik, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla rahmet ve minnetle anıldı.

Yenibosna Mahallesi'nde şehidin ailesi tarafından düzenlenen iftar ve mevlit programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehit İbrahim Tetik'in ruhu için dualar edildi. Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleşen programda vatandaşlar bir araya gelerek şehidin hatırasını yaşattı.

Programın ardından Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehidin ailesini evlerinde ziyaret etti. Aileyle yakından ilgilenen Kahveci, şehidin emanetinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek ailenin acısını ve gururunu paylaştı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

