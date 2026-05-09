Şehit ikizlerin annesi: Acıları hâlâ taze - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit ikizlerin annesi: Acıları hâlâ taze

Şehit ikizlerin annesi: Acıları hâlâ taze
09.05.2026 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) annesi Senem Oruç, aradan geçen 10 yıla rağmen evlatlarının yokluğunu derinden hissettiğini söyledi.

Adana'da 15 Temmuz darbe girişiminde şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un (26) annesi Senem Oruç, aradan geçen 10 yıla rağmen evlatlarının yokluğunu derinden hissettiğini söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un annesi Senem Oruç (54), evlatlarının acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

Her Anneler Günü'nde oğullarının yokluğunu daha derinden hissettiğini belirten acılı anne, evlatlarının fotoğraflarını öpüp, severek teselli bulmaya çalışıyor.

"Günümüz buruk geçiyor"

Şehit annesi Senem Oruç, "15 Temmuz'da darbe girişimi olmuştu. Ankara'da şehit oldular. Aradan 10 yıl geçti ama acıları halen taze. Bizim için çok büyük bir acı, günümüz buruk geçiyor. İkisi beraber şehit oldular. Anneler Günü geldiğinde hüzünlüyüz. Hayattayken Anneler Günü'nde hediye yollarlardı. Kendileri Anneler Günü'nü kutlamaya yanıma gelirlerdi. Üzülüyoruz, içimiz yanıyor. O acıyı ifade edemem, çok zor" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ikizlerin annesi: Acıları hâlâ taze - Son Dakika

Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten’den ilk açıklama Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten'den ilk açıklama
Sevgili yaptığına bin pişman Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti Sevgili yaptığına bin pişman! Olay adam için toplanan imza sayısı 40 milyonu geçti
Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı Gelinin nikahtaki dalgınlığı, 40 yıl konuşulacak bir dedikoduya yol açtı
Hindistan’da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü Hindistan'da kaydedilen görüntü kullanıcıları ikiye böldü
Ronaldo’dan “Messi“ tezahüratlarına küfür gibi tepki Ronaldo'dan "Messi" tezahüratlarına küfür gibi tepki
Kıraathane görünümlü kumarhane Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar Kıraathane görünümlü kumarhane! Kadınları kullanıp çiftçileri borçlandırmışlar

09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te motorcunun çarptığı küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 10:10:22. #.0.4#
SON DAKİKA: Şehit ikizlerin annesi: Acıları hâlâ taze - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.