Şehit Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de lokma dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de lokma dağıtıldı

Şehit Mehmet Demirbaş için Eskişehir\'de lokma dağıtıldı
17.07.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde çıkan silahlı çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Çavuş Mehmet Demirbaş'ın anısına Odunpazarı'ndaki Reşadiye Camii'nde cuma namazı sonrası lokma ve simet ikramı yapıldı. Şehidin ruhuna dualar edilen etkinlikte vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada şehit düşen Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş'ın hayrı için Odunpazarı ilçesinde bulunan Reşadiye Camii'nde lokma dağıtıldı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen bir şüphelinin çevreye ateş açtığı ihbarı üzerine bölgeye giden güvenlik güçleri ile çıkan çatışmada, evli ve iki kız çocuk babası Uzman Jandarma Sekizinci Kademeli Çavuş Mehmet Demirbaş şehit düşmüştü. Şehit Mehmet Demirtaş memlekesi Samsun'da toprağa verilmişti. Aynı olayda bir jandarma personeli ile mahalle muhtarı yaralanırken, saldırgan ise etkisiz hale getirilmişti.

Şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve ruhuna ithaf etmek amacıyla tarihi Reşadiye Camii'nde cuma namazı çıkışında bir anma etkinliği düzenlendi. Namazın ardından cami avlusunda kurulan tezgahlarda vatandaşlara sıcak lokma ve simit ikramında bulunuldu. Eskişehirlilerin yoğun katılım gösterdiği lokma dağıtımında, şehit jandarma personeli ve tüm şehitler için dualar edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Odunpazarı, Mihalıççık, Eskişehir, Reşadiye, Jandarma, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de lokma dağıtıldı - Son Dakika

ABD’nin İran’da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi ABD'nin İran'da çocuk kanser hastanesi çevresine saldırısı sonrası 211 hasta tahliye edildi
Esenyurt’ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı Esenyurt'ta otizmli Toprak oyun alanına alınmadı, annesi tartaklandı
Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı Bebek arabasında 1 kilo metamfetaminle yakalanan karı-koca tutuklandı
Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı Hastaneye sevk edilen hamile kadın ambulansta doğum yaptı
Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis Kavga ettiği kişiyi otomobiliyle 2 kez üzerinden geçip öldüren sanığa 18 yıl hapis
Bağcılar’da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı Bağcılar'da tartıştığı kardeşini bıçaklayarak öldüren ağabey yakalandı

14:58
Seda Sayan’ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
14:30
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
Ahbap soruşturmasında kritik viraj: Firari şüpheli Alper Çelik noterde yakalandı
13:54
Olcay Baykal’ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
Olcay Baykal'ın cenazesinde Kılıçdaroğlu ve Özel yan yana geldi
13:48
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
13:33
İşte Oğuzhan Uğur’a yöneltilen suçlamalar
İşte Oğuzhan Uğur'a yöneltilen suçlamalar
12:44
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur’un polislerle ilk karşılaştığı an
İşte gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un polislerle ilk karşılaştığı an
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 15:29:46. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Mehmet Demirbaş için Eskişehir'de lokma dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.