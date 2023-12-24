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Şehit Kamil ve annesi ile Özdemir Bey için tören düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Kamil ve annesi ile Özdemir Bey için tören düzenlendi

25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde Gaziantep Savunması'nın sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey, düzenlenen iki farklı törenle anıldı.

Şehit Kamil ve annesi ile Özdemir Bey için tören düzenlendi
24.12.2023 - 13:35,
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25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşu'nun 102. yıl dönümünde Gaziantep Savunması'nın sembol kahramanlarından Şehit Kamil ile Özdemir Bey, düzenlenen iki farklı törenle anıldı.

Şehitkamil Belediyesi tarafından 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluş'unun 102. yıl dönümünü dolayısıyla organize edilen ilk anma programı, Şehitkamil Anıtı önünde yapıldı. Törene, Şehitkamil Kaymakam Vekili Tahir Karacaoğlu, Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Piyade Kurmay Binbaşı Adem Savaş, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ermeydan, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar. Şehit Mehmet Kamil ile annesi Hadice Dilek Hanım için gerçekleştirilen tören; çelenk sunumu, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Yapılan protokol konuşmasının ardından günün önemine yönelik şiir okundu. İkinci tören, Özdemir Bey için mezarı başında yapıldı. Mezar başında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, çiçek sunumu yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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Gaziantep, Aralık, Yerel, Son Dakika

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