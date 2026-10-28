Şehit kızı Ada Su’ya jandarmadan doğum günü sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit kızı Ada Su’ya jandarmadan doğum günü sürprizi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit kızı Ada Su’ya jandarmadan doğum günü sürprizi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın’da şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam’ın kızı Ada Su Sağlam’ın 11. yaş günü, jandarma ekipleri tarafından eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu’nda kutlandı.

Aydın'da şehit Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su Sağlam'ın 11. yaş günü, jandarma ekipleri tarafından eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda kutlandı.

Aydın'da jandarma ekipleri, 2016 yılında Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yürütülen terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su Sağlam'ı 11. yaş gününde unutmadı. Şehit Tolga Sağlam'ın kızı Ada Su'nun doğum günü dolayısıyla eğitim gördüğü Kızılcaköy Şehit İdris Atalan Ortaokulu'nda özel bir etkinlik düzenlendi. Jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamada Ada Su'nun 11. yaş günü kutlanırken, şehit kızına anlamlı bir doğum günü sürprizi yapıldı.

Kaynak: İHA
Doğum GünüJandarmaAda SuAydınYerelSon Dakika

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Lüks restoranda akılalmaz olay Peçete için 150 bin dolar istediler Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi Sonrası daha da korkunç Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
10:56
Mbappe iki kelime söyledi 1,5 milyar insan Arda Güler’i izleyemeyecek
Mbappe iki kelime söyledi! 1,5 milyar insan Arda Güler'i izleyemeyecek
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:03:03. #.0.3#
SON DAKİKA: Şehit kızı Ada Su’ya jandarmadan doğum günü sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei