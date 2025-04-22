Şehit kızına ilk yaş gününde jandarmadan sürpriz

Bursa Adliyesi'nde geçtiğimiz yıl aralık ayında meydana gelen silahlı saldırı sonucu şehit olan jandarma Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için memleketi Adana'da Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde meydana gelen silahlı saldırı sonucunda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina, 1 yaşına girdi. Adanalı olan şehit jandarma Nurettin Yaşar'ın kızı Nare Lina için, Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından doğum günü sürprizi düzenlendi. Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan hareket eden konvoy, kutlama alanına sirenler eşliğinde geldi. Nare Lina'ya güzel bir sürpriz hazırlayan jandarma ekipleri, doğum günü kutlamasını da sosyal medya hesabından paylaştı. - ADANA