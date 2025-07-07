Şehit Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü yürekleri dağladı - Son Dakika
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Yerel

Şehit Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü yürekleri dağladı

Şehit Mahsun Yeşildemir\'in son görüntüsü yürekleri dağladı
07.07.2025 12:59
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 12 kahraman Mehmetçikten biri olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 12 kahraman Mehmetçikten biri olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Şehadet haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Yeşildemir'in, bir operasyonda arazide çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte görev başında görülen Mahsun Yeşildemir'in yüzündeki gülümseme ve görev bilinci, Türk milletinin kahraman evlatlarının cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genç yaşta vatan toprağına düşen Yeşildemir'in görüntülerini izleyenler, "İşte gerçek vatan evladı", "Sana minnettarız Mahsun" ve "Unutmayacağız" gibi mesajlarla duygularını dile getirdi.

Şehidin naaşı, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, taziye ziyaretleri sürüyor. - BİTLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü yürekleri dağladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü yürekleri dağladı - Son Dakika
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