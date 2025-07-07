Şehit Mahsun Yeşildemir\'in son görüntüsü yürekleri dağladı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalarak şehit düşen 12 kahraman Mehmetçikten biri olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir'in son görüntüsü izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Şehadet haberiyle tüm Türkiye'yi yasa boğan Yeşildemir'in, bir operasyonda arazide çekilen videosu sosyal medyada gündem oldu. Videoda silah arkadaşlarıyla birlikte görev başında görülen Mahsun Yeşildemir'in yüzündeki gülümseme ve görev bilinci, Türk milletinin kahraman evlatlarının cesaretini bir kez daha gözler önüne serdi.

Genç yaşta vatan toprağına düşen Yeşildemir'in görüntülerini izleyenler, "İşte gerçek vatan evladı", "Sana minnettarız Mahsun" ve "Unutmayacağız" gibi mesajlarla duygularını dile getirdi.

Şehidin naaşı, memleketi Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, taziye ziyaretleri sürüyor. - BİTLİS