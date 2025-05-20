Şehit oğluna jandarma ve polis ekiplerinden özel konvoy - Son Dakika
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Yerel

Şehit oğluna jandarma ve polis ekiplerinden özel konvoy

Şehit oğluna jandarma ve polis ekiplerinden özel konvoy

Hakkari'de 2020 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Erbil'in 7 yaşındaki oğlu Çınar Erbil için jandarma ve polis ekipleri konvoy düzenledi.

20.05.2025 13:44
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Hakkari'de 2020 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Furkan Erbil'in 7 yaşındaki oğlu Çınar Erbil için jandarma ve polis ekipleri konvoy düzenledi.

Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı Şemdinli 6. Hudut Taburu Komutanlığı sorumluluk sahasında içinde bulunduğu aracın yoldan çıkarak yuvarlanması neticesinde 2020 yılında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil'in 7 yaşındaki oğlu Çınar Erbil için Kastamonu'da sünnet töreni düzenlendi. Çınar için Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel konvoy düzenlendi. Evinden dualar eşliğinde çıkartılan Çınar Erbil, davul-zurna eşliğinde bir süre çiftetelli oynadı. Çınar Erbil, daha sonra ilahiler ve dualar eşliğinde evinin önünde sünnet arabasına bindirildi. Çınar, kendisi için özel olarak süslenmiş ve Türk bayraklarıyla donatılmış jandarma ve polis araçları ile sirenler eşliğinde şehir turu attı. Çınar, Hz. Pir Şeyh Şab'an-ı Veli Hazretlerinin türbesine getirildi. Burada okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından Kuzeykent Mahallesi'ndeki düğün salonuna götürüldü. Çınar ile yakından ilgilenen jandarma ve polis ekipleri, sünnet hediyesi vermeyi de ihmal etmedi.

Büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Şehit Furkan Erbil'in babası Kaya Erbil, "Hem hüzünlüyüm hem de neşeliyim. Nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Allah nasip ederse Hz. Pir'e dua etmeye gittik. Çevre yolundan tekrar düğün salonuna geldik. Emniyet, jandarma, eşimiz dostumuz herkes bu mutlu günümüzde yanımızda oldu ve bizlere katıldı. Bizi şereflendirdiler. Çok mutlu ve çok gururluyum" dedi.

Şehit Uzman Çavuş Furkan Erbil'in annesi Sebahat Erbil ise, "Oğlum Furkan, Hakkari'nin Aktütün karakolunda şehit düştü. Torunum Çınar Efe'nin de bugün mutlu günü, hem hüzünlüyüm hem çok mutluyum hem de gururluyum. Şehitlik, şerefli bir mertebe ama acısı da bizlerde çok büyük. Bugün mutlu günümüz, bizleri yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Bundan dolayı çok memnun olduk. Bizleri yalnız bırakmadıkları için çok memnun kaldık, Allah hepsinden razı olsun. İnşallah düğünümüzü de güzel bir şekilde yapacağız" diye konuştu.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende minik Çınar, davetlilerle çiftetelli oynayarak mutlu gününün tadını çıkarttı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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