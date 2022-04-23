Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi

23.04.2022 19:02

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde dün şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs için Malatya’da cenaze töreni düzenlendi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde dün şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs için Malatya'da cenaze töreni düzenlendi.

Şehit Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'ün naaşı, Kilis'te düzenlenen törenin ardından Malatya'ya getirildi. Son kez Yeşiltepe ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan baba ocağına götürülerek, helallik alınan şehidin naaşı, polis araçlarından oluşan kortejle Şehir Mezarlığına getirildi.

Törene; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya Valisi Aydın Baruş, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan katıldı.

Şehidin babası Nurettin, annesi Deniz, kardeşleri Fulya ve Akın Altunörs gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Deniz Altunörs, cenazesi tören mangasının omuzlarında katafalka getirildiği sırada, oğlunun naaşına asker selamı verdi.

Şehit Aytaç Altunörs'ün naaşı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şehitlik'te toprağa verildi.

Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi
Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi
Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi
Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi

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Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehit Özel Harekat Polisi Altunörs İçin, Malatya'da Tören Düzenlendi - Son Dakika
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