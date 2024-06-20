Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ailesi Vali Aksoy'u ziyaret etti

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Fırat Kalkanı operasyonunda terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ailesi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti.

Suriye El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı operasyonunda terör örgütü DEAŞ ile çıkan çatışma sonucu 2017 yılında şehit olan Kocaeli Şehidi Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in ailesi Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Vali Aksoy, şehit ailesi ile sohbet edip, ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekindi. Vali Aksoy, teşekkür ederek ziyaretten duydukları memnuniyetlerini belirtti. - ESKİŞEHİR