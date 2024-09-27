Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Duygulu Mektup - Son Dakika
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Yerel

Şehit Polis Şeyda Yılmaz'a Duygulu Mektup

Şehit Polis Şeyda Yılmaz\'a Duygulu Mektup

İstanbul Ümraniye'de şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan ve yeğeni tarafından yazıldığı düşünülen mektup, okuyanları duygulandırdı. Mektupta, 'Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin' gibi ifadeler yer aldı. Ayrıca, Yılmaz'ın şehitler arasında tek kadın şehit olduğu vurgulandı.

27.09.2024 14:04
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İstanbul Ümraniye'de silahla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın mezarına bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Mektupta yazılan 'Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin' sözleri yürekleri dağladı.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın Sivas'ta polis şehitliğinde bulunan mezarının üzerine bırakılan mektup görenleri duygulandırdı. Yeğeni tarafından yazıldığı düşünülen mektupta duygu dolu sözler yer aldı. Mektupta, "Sen benim teyzemsin. İyi ki de öylesin. Sendeki kader böyleymiş. Senin için 2 saat ağladım. Ama şimdi gayet iyiyim. Sen de orada rahat mısın? Ben çok rahatım. Çünkü sen inşallah cennete gittin. Çok güzel bir şey. Biz inşallah sorgulu gideceğiz ama sen sorgusuz gittin inşallah. Sen benim en güzel, en tatlı, en sevecen ve en sevilen teyzemsin. Ama teyze sen çok cesurmuşsun. O kadar cesurmuşsun ki kaçmamışsın" ifadeleri yer aldı.

"Şehitlikte tek kadın sensin"

Şehitlikte tek kadın şehidin Şeyda Yılmaz olduğu yazılan notta, "Sen benim aslan teyzemsin. Sen ilk kadın şehitsin o mezarlıkta. Bak gördün mü bu gece teyzem için uyumayacağım dedim ve şu ana kadar uyumadım. Bundan sonrasını Allah bilir. Eğer annem kızarsa uyurum ama eğer bir şey demezse belki uyumam. O belkiyi neden içine aldım biliyor musun? Çünkü belli değil. Çünkü çok uykum var. 5 dakika sonra uyuyabilirim" sözleri duygulandırdı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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