Şehit Polis Memuru Yakup Şahin, Anma Töreniyle Unutulmadı

Denizli'nin Çal ilçesinde vatan için can veren kahraman unutulmadı. Şehit Polis Memuru Yakup Şahin, şehadetinin yıl dönümünde dualarla anıldı.

Çanakkale'de 17 Mart 1986 tarihinde şehit olan Polis Memuru Yakup Şahin, vefatının yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı. Anma programına Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, İlçe Jandarma Komutanı Emirhan Erşan, İlçe Emniyet Amiri Ömer Öztaş, İlçe Müftüsü Abdullah Vurucu, SYDV Müdürü Özlem Akan ve şehidin ailesi katıldı.

Program kapsamında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi, şehidimizin aziz hatırası yad edildi. Çal Kaymakamı Hatice Gamze Kuran, törende yaptığı konuşmada, "Vatanımızın huzuru ve güvenliği için canlarını feda eden kahramanlarımızı asla unutmayacağız. Onların emanetine sahip çıkmak, en büyük görevimizdir" dedi. - DENİZLİ