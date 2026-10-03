Şehit polis Mustafa İlhan’ın adı camide yaşatılacak - Son Dakika
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Şehit polis Mustafa İlhan’ın adı camide yaşatılacak

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Şehit polis Mustafa İlhan’ın adı camide yaşatılacak
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü’nde deprem şehidi polis memuru Mustafa İlhan’ın adını taşıyan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde deprem şehidi polis memuru Mustafa İlhan'ın adını taşıyan cami düzenlenen törenle ibadete açıldı.

Ozan Köyü'nde yapımı tamamlanan Şehit Polis Mustafa İlhan Camii için açılış töreni düzenlendi. Törene Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Cumhuriyet Başsavcısı Kaan Duran, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Mahmut Yalçınkaya, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Zülfikar Orçan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende, deprem şehidi polis memuru Mustafa İlhan'ın isminin camide yaşatılmasının anlam ve önemine dikkat çekildi. Düzenlenen açılış programının ardından Şehit Polis Mustafa İlhan Camii dualarla ibadete açıldı. Gölbaşı ilçesine bağlı Ozan Köyü'nde hizmet verecek olan caminin açılışı, köy sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Açılışın ardından vatandaşlar camiyi ziyaret ederek ibadetlerini gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA
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