Şehit Polisin Çeşmesini Yeniledi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan trafik polisi Murat Dönmez, şehit meslektaşı adına yaptırılan ve zamanla yıpranan hayrat çeşmesini yenileyerek örnek bir davranışa imza attı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görev yapan Polis Memuru Murat Dönmez, Sanayi Mahallesi'nde Yunus Emre Ortaokulu yakınında görev yaptığı sırada Şehit Polis Memuru Necati Keskin adına yaptırılan hayrat çeşmesinin deforme olduğunu fark etti.

Duruma kayıtsız kalmayan Dönmez, ilgili kurumlarla iletişime geçerek hayrat üzerindeki yıpranan yazıların yeniden yazılmasını ve çeşmenin boyanmasını sağladı. Çevredeki esnafın da desteğini alan polis memuru, hayratın karşısındaki inşaattan temin edilen bordür taşlarıyla kaldırımın düzenlenmesine öncülük etti.

Dörtyol Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün desteğiyle hayrat çevresi çiçeklendirilerek daha estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Polis Memuru Murat Dönmez'in şehit meslektaşının adını yaşatmak adına gösterdiği duyarlılık, mahalle esnafı ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Vatandaşlar, Dönmez'in vefa örneği sergileyen bu davranışının tüm kamu görevlilerine örnek olması gerektiğini ifade etti. - HATAY