Şehit Polisin Çeşmesini Yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Polisin Çeşmesini Yeniledi

Şehit Polisin Çeşmesini Yeniledi
09.07.2026 09:11  Güncelleme: 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Dörtyol'da trafik polisi Murat Dönmez, şehit meslektaşı Necati Keskin adına yaptırılan yıpranmış hayrat çeşmesini yeniledi. Esnaf ve belediye desteğiyle çeşme ve çevresi estetik hale getirildi; duyarlılık takdir topladı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde görev yapan trafik polisi Murat Dönmez, şehit meslektaşı adına yaptırılan ve zamanla yıpranan hayrat çeşmesini yenileyerek örnek bir davranışa imza attı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görev yapan Polis Memuru Murat Dönmez, Sanayi Mahallesi'nde Yunus Emre Ortaokulu yakınında görev yaptığı sırada Şehit Polis Memuru Necati Keskin adına yaptırılan hayrat çeşmesinin deforme olduğunu fark etti.

Duruma kayıtsız kalmayan Dönmez, ilgili kurumlarla iletişime geçerek hayrat üzerindeki yıpranan yazıların yeniden yazılmasını ve çeşmenin boyanmasını sağladı. Çevredeki esnafın da desteğini alan polis memuru, hayratın karşısındaki inşaattan temin edilen bordür taşlarıyla kaldırımın düzenlenmesine öncülük etti.

Dörtyol Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün desteğiyle hayrat çevresi çiçeklendirilerek daha estetik bir görünüme kavuşturuldu.

Polis Memuru Murat Dönmez'in şehit meslektaşının adını yaşatmak adına gösterdiği duyarlılık, mahalle esnafı ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Vatandaşlar, Dönmez'in vefa örneği sergileyen bu davranışının tüm kamu görevlilerine örnek olması gerektiğini ifade etti. - HATAY

Kaynak: İHA

Güvenlik, Dörtyol, Trafik, Hatay, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Polisin Çeşmesini Yeniledi - Son Dakika

Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur’un yargılanmasına bugün başlanıyor Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin Timur Cihantimur'un yargılanmasına bugün başlanıyor
Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Litvanya’dan Ankara’da ’Hürmüz’ açıklaması: “Göndermeye hazırız“ Litvanya'dan Ankara'da 'Hürmüz' açıklaması: "Göndermeye hazırız"
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
Trump: Joe Biden’in zaten beyni yoktu Trump: Joe Biden'in zaten beyni yoktu
Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı Yolsuzluktan suçlu bulunmuştu: Fransız siyasetçi Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
09:08
Bukele’den tarihe geçen operasyon 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
Bukele'den tarihe geçen operasyon! 167 milyon dolarlık uyuşturucu ele geçirildi
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
07:38
Meloni’nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Meloni'nin Trump sorusu öncesi verdiği ilk tepki dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 09:46:30. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Polisin Çeşmesini Yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.