Şehit Semih Güven için mevlit programı düzenlendi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Semih Güven için mevlit programı düzenlendi
16.04.2026 09:16  Güncelleme: 09:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Nisan 1995 tarihinde hain terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehadet mertebesine ulaşan kahraman Jandarma Komando Şehit Semih Güven için, şehadet yıl dönümünde Aşkale'de ailesi tarafından mevlit programı düzenlendi.

Düzenlenen programa Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk, Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma Komutanı, şehit ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edilirken, kahraman şehidimiz bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Aşkale Kaymakamı Emre Oğuztürk yaptığı açıklamada, kahraman şehidimizin vatan uğruna gösterdiği fedakarlığa vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi: "15 Nisan 1995 tarihinde Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Yaygın Köyü Varuhuri Deresi mevkiinde bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada kahraman silah arkadaşlarımız büyük bir cesaret örneği göstermiştir. Şehidimiz Semih Güven, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna canını hiçe sayarak teröristlere karşı mücadele etmiş ve şehadet mertebesine ulaşmıştır. Onların göstermiş olduğu bu fedakarlık, milletimizin birlik ve beraberliğinin en güçlü teminatıdır."

Kaymakam Oğuztürk, şehitlik mertebesinin millet nezdinde en yüce makam olduğuna dikkat çekerek, "Bu topraklar, kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarıyla vatan olmuştur. Şehitlerimizi unutmayacak, onların emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Şehit Er Semih Güven'in ilçe şehitliğinde medfun bulunduğu belirtilirken, program sonunda tüm şehitlerimiz için dualar edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Semih Güven, Jandarma, Komando, Yerel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 09:31:22.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.