Şehit Teğmen Ahmet Tarım Kutsal Topraklarda Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Teğmen Ahmet Tarım Kutsal Topraklarda Anıldı

26.05.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2012'de şehit olan Kütahyalı teğmen Ahmet Tarım, şehadetinin yıl dönümünde kutsal topraklarda dualarla anıldı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2012'de şehit olan Kütahyalı teğmen Ahmet Tarım, şehadetinin yıl dönümünde kutsal topraklarda dualarla anıldı.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Kütahya 1. Kafilesi ile Mekke'de bulunan şehidin annesi Nevin Tarım, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşat Ekibi tarafından düzenlenen mevlit programına katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar okunurken, şehit Ahmet Tarım başta olmak üzere tüm şehitler rahmet ve minnetle yad edildi.

Şehit annesi Nevin Tarım, anlamlı program dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek duygu dolu anlar yaşadı.

Program, Yavuz Selim Karabayır tarafından tüm şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Kutsal topraklarda gerçekleştirilen programda, aziz şehitlerin milletin gönlündeki yerinin daima yaşayacağı vurgulanırken, Kütahyalı şehit Ahmet Tarım dualarla dualar edildi. - MEKKE'İ MÜKERREME

Kaynak: İHA

Dörtyol, Teğmen, Mekke, Hatay, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Teğmen Ahmet Tarım Kutsal Topraklarda Anıldı - Son Dakika

Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti Trafik cezası yiyince mutlu oldu, polisleri tek tek tebrik etti
Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programı belli oldu
Dursun Özbek’ten “Icardi’yi bize verme şansınız var mı“sorusuna güldüren yanıt Dursun Özbek'ten "Icardi’yi bize verme şansınız var mı?"sorusuna güldüren yanıt
Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı Mantar toplarken ayı saldırısına uğradı
Bayram tatili öncesi İstanbul’da trafik rahatladı Bayram tatili öncesi İstanbul'da trafik rahatladı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık’a ilk turda veda etti Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Fransa Açık'a ilk turda veda etti

11:03
İçişleri Bakanı Çiftçi’den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den CHP açıklaması: Polis müdahalesi Kılıçdaroğlu yönetiminin talebiyle yapıldı
11:00
Elazığ’da 4 saatte 2 deprem Vatandaşlar diken üstünde
Elazığ'da 4 saatte 2 deprem! Vatandaşlar diken üstünde
10:50
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
Sibel Can sahnede coştu: Yıllar ona yarıyor
10:15
Özgür Özel’den İzmir’de gövde gösterisi Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
Özgür Özel'den İzmir'de gövde gösterisi! Valiliğin itirazına jet yanıt geldi
09:53
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır’ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
Kılıçdaroğlu, Ali Mahir Başarır'ın üstünü çizdi: Sadece onu affetmem
07:58
İstinaftan emsal karar Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
İstinaftan emsal karar! Mesai dışı WhatsApp mesajı fazla mesai sayılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 11:37:44. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Teğmen Ahmet Tarım Kutsal Topraklarda Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.