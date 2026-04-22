Şehit Teğmen Bekir Can Kerek, şehadetinin 4. yılında dualarla anıldı

Denizli'de, şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek için dualar edildi. Bin kişilik ikramın yapıldığı anma programında duygu dolu anlar yaşandı.

22 Nisan 2022'de Irak'ın kuzeyinde şehit düşen Bekir Can Kerek, şehadetinin 4. yıl dönümünde Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar TOKİ'de adının verildiği okulda düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen program, geniş katılımla ve yoğun bir manevi atmosferde gerçekleşti. Anma programı, şehidin Asri Mezarlık'ta bulunan kabrinin ziyaret edilmesiyle başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından katılımcılar, Kayalar TOKİ'deki okula geçerek mevlit programına katıldı. Program kapsamında yaklaşık bin kişiye pilav, ayran ve lokma tatlısı ikram edildi. Programa Denizli protokolünden önemli isimler katıldı. Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, 11. Komando Tugay Garnizon Komutanı Piyade Albay Ertan Dabi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan, Aile ve Sosyal Politikalar Denizli İl Müdürü Ekrem Boran, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi İlçe Müftüsü Osman Güneş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Türkiye Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, şehidin babası Salim Kerek, Hz. Ali TOKİ Camii İmam Hatibi Mehmet Tekin, başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum temsilcisi, öğretmen, öğrenci ve vatandaş programda yer aldı.

Mevlitte duayı Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu yaptı. Şehidin babası Salim Kerek "Bekir Can'ın şehadeti bizim için büyük bir acı ama aynı zamanda büyük bir gurur. Evladımın adının yaşatılması ve böyle güzel organizasyonlarla anılması bize teselli oluyor. Bekir Can ve onun gibi şehitlerimizin hatırasını yaşatmak hepimizin görevi" dedi. Okul yönetimi, öğretmenler, okul aile birliği ve Kayalar Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen program, katılımcıların birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - DENİZLİ