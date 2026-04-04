Şehit Üsteğmen Şarlak 14. Yılında Anıldı

04.04.2026 23:03  Güncelleme: 23:09
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 4 Nisan 2012 tarihinde PKK terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak, şehadetinin 14. yılında Manavgat'taki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Eskihisar Mahallesi'nde gerçekleştirilen anma programında, şehit Ahmet Ozan Şarlak için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Anma programına katılan Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, şehitlerin aziz hatıralarını daima yaşatacaklarını söyleyerek, şehit Ahmet Ozan Şarlak'ın Manavgat'ın gururu olduğunu ifade etti. Çiçek, "2012 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, vatanımızın birliği ve milletimizin huzuru uğruna verdiği mücadelede şehit düşen Manavgat'ımızın yiğit evladı Jandarma Üsteğmen Ahmet Ozan Şarlak'ı, şehadetinin yıl dönümünde ailesi, komşuları ve silah arkadaşlarıyla birlikte rahmet, minnet ve özlemle andık. Aziz şehidimizin emaneti olan hatırasını yaşatmak, bizler için hem vicdani hem de milli bir sorumluluktur. Manavgat'ımızın hiçbir değerini unutmayacak, unutturmayacağız. Şehitlerimizin fedakarlığı, bu toprakların hafızasında ve milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Ozan, Jandarma, Şemdinli, Manavgat, Hakkari, Yerel, Terör, PKK, Son Dakika

