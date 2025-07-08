Şehit Üzüm Kayseri\'de son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki bir mağarada arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, arama tarama faaliyeti sırasında metan gazından zehirlenerek şehit olan Uzman Çavuş Ümit Üzüm için Sarız ilçesinde tören düzenlendi. Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Şehit Üzüm'ün cenazesi İncedere köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Gökmen Çiçek, AK Milletvekilleri, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kurum kuruluş müdürleri, ilçe belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri, Üzüm'ün ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Göktaş, şehit Üzüm'ün oğluna sarılarak başsağlığı diledi. Şehit Üzüm'ün yakınları, Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı dökerken, bir yakını ise komutanlara seslenerek, "Ümit öldü ancak ümitler ölmez" dedi.

7 yakınını trafik kazasında kaybetmiş

Öte yandan 25 Mart 2017 tarihinde Nalçık Bulvarı üzerinde 38 E 4730 plakalı otomobil ile 41 BD 308 plakalı ambulansın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada şehit Ümit Üzüm'ün akrabası Mehmet Üzüm (36), Zehra Üzüm (29), Safiye Nur Üzüm (6), Mustafa Üzüm (29), Hamza Üzüm (8), Soner Üzüm (21) ve Kader Üzüm (20) hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ