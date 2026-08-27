Şehit Vahit Elmas'ın Babası Ziyaret Edildi - Son Dakika
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Şehit Vahit Elmas'ın Babası Ziyaret Edildi

Şehit Vahit Elmas\'ın Babası Ziyaret Edildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Şehit-Gazi Birimi, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Vahit Elmas'ın babası Ali Elmas'ı ziyaret etti. 1994 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olan Vahit Elmas'ın hatırası yad edilirken, İl Müdürü Nejat İlhan, şehidi rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan şehit ailesi ziyaret edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Şehit-Gazi Birimi tarafından, ağustos ayında sene-i devriyesi bulunan şehit Vahit Elmas'ın babası Ali Elmas'a ziyaret gerçekleştirildi. 1994 yılında Bingöl'ün Yayladere ilçesinde şehit olan Vahit Elmas'ın kıymetli babası Ali Elmas ile bir araya gelinerek şehidin hatırası yad edildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Şehidimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Vahit Elmas'ın Babası Ziyaret Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit Vahit Elmas'ın Babası Ziyaret Edildi - Son Dakika
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