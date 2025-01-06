Şehit ve gazi ailelerinden DEM Partili Hatimoğulları'na tepki - Son Dakika
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Şehit ve gazi ailelerinden DEM Partili Hatimoğulları'na tepki

Şehit ve gazi ailelerinden DEM Partili Hatimoğulları\'na tepki

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, DEM Parti Genel Başkanı Hadsiz Alçak Tülay Hatimoğulları'nın İmralı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

06.01.2025 19:12
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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği, DEM Parti Genel Başkanı Hadsiz Alçak Tülay Hatimoğulları'nın İmralı görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, DEM Parti Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın İmralı görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamaları kınadığını belirterek, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı serbest bırakmaya yönelik üstü kapalı tehdit ve şantaj içeren ifadelerinin milli birlik ve huzura yönelik açık bir saldırı olduğunu söyledi. Cumhuriyet savcılarının gereğini yapması konusunda harekete geçmesi gerektiğini belirten Gündüz, "Hatimoğulları'nın 'Her yer Gazze olacak' şeklindeki açıklamaları, tutuklanmaya ve devleti baskıya yönelik provokatif bir girişimdir. Bu ifadeler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına ve milletimizin birliğine ve şehitlerimizin hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliği ve bütünlüğü için mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize ve devlet adamlarımıza olan inancımız tamdır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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