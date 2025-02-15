Gündüz: TUSİAD Silahsız Darbe Girişiminde

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15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, TUSİAD'ın; Ortadoğu'da Türkiye'nin yükselişini istemeyen güçlerle birlikte bugün adeta bir silahsız darbe yapma girişiminde bulunduğunu söyledi.

Yurt dışında büyük itibar gören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elini zayıflatmak için, bu açıklamayı yapan para baronlarına tepki gösteren Gündüz, "Eski Türkiye'de hükümetler deviren, hükümetler kuran, hükümetlere ayar veren TÜSİAD o eski günlerini hayal etmesi normal ama şunu unutuyorlar o eski Türkiye yok onların sistemi çöküyor yeni bir Türkiye doğuyor ve onların sözü değil Türk milletinin dediği oluyor. TUSİAD ülkemizde olan tüm darbeleri destekledi. Örneğin, 28 Şubat'ı 27 Nisan'ı destekledi. 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasına ses çıkarmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken neredeydi demokratlıkları" diye konuştu. - DİYARBAKIR