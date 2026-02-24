Şehit ve gazi çocuklarına 2 milyon 913 bin TL eğitim desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı burs programında şehit ve gazi çocukları için ayrılan destek miktarı netleşti. Kent genelinde 195 öğrenciye toplam 2 milyon 913 bin TL nakdi yardım planlanırken, burslar şart aranmaksızın verilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yürüttüğü eğitim bursu programında şehit ve gazi çocuklarına ayrılan bütçe ve kontenjan verileri belli oldu. Buna göre kent genelindeki 195 şehit ve gazi çocuğu için 2 milyon 913 bin TL nakdi destek planlandı. Eğitim desteği uygulamasında şehit ve gazi çocukları için şart aranmaksızın burs imkanı sağlandı. Destek alan öğrencilerin 61'ini üniversite öğrencileri oluştururken, 137 öğrenci ise ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim gören çocuklardan oluştu. Program kapsamında burs süreleri eğitim kademelerine göre planlandı. Üniversite öğrencileri için destek süresi 10 ay olarak belirlenirken, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ödemeler 9 aylık eğitim dönemini kapsayacak şekilde düzenlendi. Aylık ödeme tutarlarında ise üniversite öğrencilerine 2 bin 500 TL, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ise bin 250 TL nakdi destek sağlanıyor.

Eğitim desteği 30 bin 204 öğrenciye ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim bursu programı kapsamında aynı dönemde şehit ve gazi çocukları hariç toplam 30 bin 204 öğrenci eğitim desteğinden yararlanıyor. Program genelinde öğrencilerin eğitim giderlerine katkı sunulması amaçlanıyor.

Ödemeler 41 kart üzerinden yapılıyor

Eğitim desteği ödemeleri öğrencilerin 41 Kart hesaplarına yatırılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ödemeleri eğitim öğretim yılı başlangıcında toplu olarak yapılırken, kalan tutarlar belirlenen takvim doğrultusunda düzenli şekilde hesaplara aktarılıyor. Üniversite öğrencilerine yönelik destek ödemeleri de yine planlanan periyotlar halinde gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ