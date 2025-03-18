Şehit yakınları ve gaziler iftarda bir arayageldi

Devrek'te düzenlenen iftar programında şehit yakınları ve gaziler bir araya geldiler.

Zonguldak'ın Devrek İlçesinde kaymakamlık tarafından organize edilen iftar programında şehit yakınları ile gaziler bir araya gelerek birlik ve beraberliklerinisergilediler. Devrek Öğretmenevinde düzenlenen programa Kur'an-ı Kerim Tilaveti okunmasıilebaşlandı. Yapılan iftarın ardından konuşan Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, "Öncelikle bizlerin davetine icabet ettiğiniz için hepimize ayrı ayrı teşekkürediyorum. Sizler bizlerin her daim baş tacısınız. Bu memleket şehitlerimizin ve siz kıymetli gazilerimizin sayesinde buralargelmiştir. Devletimiz sizlerin her zaman yanında ve yanında olmaya da ebediyete kadar devamedecektir. Tekrar tekrar hepinize buraya teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyorum"diyekonuştu.

Düzenlenen programa; Kaymakam Muhammed Evlice, Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, daire müdürleri ile şehit yakınları ve gazilerkatıldı. - ZONGULDAK