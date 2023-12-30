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Şehit yakınları ve gazilerden 'şehitlere saygı yürüyüşü' - Son Dakika
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Şehit yakınları ve gazilerden 'şehitlere saygı yürüyüşü'

Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçikler ve vatan uğruna canını feda eden tüm güvenlik güçleri için 'saygı yürüyüşü' yaptı.

30.12.2023 - 17:15,
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Şehit yakınları ve gazilerden 'şehitlere saygı yürüyüşü'

SAMSUN - Samsun'da gaziler ve şehit yakınları, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçikler ve vatan uğruna canını feda eden tüm güvenlik güçleri için 'saygı yürüyüşü' yaptı.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği, 4 askeri dernek ve EMŞAV tarafından Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde şehit olan Mehmetçikler ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler için saygı yürüyüşü düzenlendi.

Gar Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı'na kadar "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları ile devam etti. Anıtta şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Sonrasında Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz, yürüyüşe katılanlar adına basın açıklamasını okudu.

"Toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir"

Tepkilerin şehit sayısıyla paralel olarak yükselmesinin kendilerini üzdüğünü dile getiren Başkan Necati Yılmaz, "Rabb'imiz tarafından bizlere emanet edilen her can kıymetlidir. Kutsal değerler uğruna feda edilen her can bizler için önemlidir. Maalesef toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir. Sizlerden talebimiz bir şehit haberi duyduğunuzda, gördüğünüzde sadece 5 saniyenizi ayırın. 'Ben şehit olabilirdim, o şehit benim evladım, o şehit benim eşim, o şehit benim babamda olabilirdi' diyerek yüreklere düşen o alevi hissetmeniz. Şehit sayılarına bakılmaksızın toplumsal olgunluğa ulaşmış milletler ilelebet bağımsız yaşayabilir. Güvenlik olmadan huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır. Aziz şehidim, kanınız yerde kalmayacaktır. Ruhunuz şad olsun. Aziz şehitler vatan size minnettardır" dedi.

Yürüyüşe ayrıca Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, şehit aileleri, gaziler ve protokol üyeleri katıldı.

Şehit yakınları ve gazilerden \'şehitlere saygı yürüyüşü\'
Kaynak: İHA
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