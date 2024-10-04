Şehitkamil Belediye meclis toplantısı yapıldı

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Şehitkamil Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nın 2. Birleşimi Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin oybirliği kabul edildiği mecliste gündem dışı bir konuya değinen Başkan Umut Yılmaz, kendisi ve belediye adına vatandaşların aranıp para talep edildiğini ifade ederek, vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Şehitkamil Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleşti. Umut Yılmaz başkanlığında gerçekleşen mecliste 18 madde görüşüldü. Komisyon raporları okunan maddelerin tamamı oybirliği ile kabul edildi.

Yılmaz'dan dolandırıcılara karşı uyarı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, meclis toplantısı öncesi vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen bilgi üzerine kendisi ve Şehitkamil Belediyesi adına vatandaşların yabancı numaralar tarafından aranarak paraistendiğini dile getiren Yılmaz, "Bu hafta 3 defa savcılığa şikayette bulunduk. Bizim adımıza para istendiğini duyduk. Lütfen tüm vatandaşlarımız bu konuya dikkat etsin. Vatandaşlarımız, böyle bir talepte bulunanları lütfen adli mercilere bildirsin ki bir mağduriyet yaşanmasın" dedi.

Şehitkamil Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı 3. Birleşiminin 07 Ekim Pazartesi 2024 günü saat 16.00'da yapılmak üzere ikinci oturuma son verildi. - GAZİANTEP