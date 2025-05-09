Şehitkamil'de anneler ve çocukları doyasıya eğlenecek - Son Dakika
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Şehitkamil'de anneler ve çocukları doyasıya eğlenecek

Şehitkamil\'de anneler ve çocukları doyasıya eğlenecek

Şehitkamil Belediyesi Anneler Günü'ne özel düzenleyeceği etkinliklerle anne ve çocukları bir araya getiriyor.

09.05.2025 14:12  Güncelleme: 14:15
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Şehitkamil Belediyesi Anneler Günü'ne özel düzenleyeceği etkinliklerle anne ve çocukları bir araya getiriyor. İlçe genelinde yapılacak etkinliklerle, unutulmaz anlar yaşanacak.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanan Anneler Günü, bu yıl Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenecek etkinliklerle daha anlamlı hale gelecek. Bir hafta öncesinde başlayan etkinlikler kapsamında anne ve çocukları spordan sanata çeşitli aktivitelerde bir araya gelerek, ömür boyunca unutamayacakları hatıralar biriktiriyor. Zumba etkinliğiyle başlayan kutlamalarla anneler ve çocukları ritmi yakaladı. İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte eğlenceli anlar yaşandı. Doyasıya vakit geçiren çocuklar, anneleriyle hem spor yaptı hem de dans etti.

42 aile merkezinde eş zamanlı kutlama

Şehitkamil Belediyesi'ne bağlı 42 aile merkezinde eş zamanlı olarak 9 Mayıs 2025 Cuma günü etkinlikler düzenlenecek. 655 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek etkinliklerde minikler, annelerine en güzel hediyeyi hazırladıkları gösterilerle verecek.

Anneler ve çocukları atölyede

10 Mayıs Cumartesi günü de etkinlikler devam edecek. Zübeyde Ana Çocuk Etkinlik Merkezi'nde oluşturulan Anneler Günü atölyeleri ile anne ve çocukları birlikte vazo tasarımı, kapı süsü tasarımı, ebru atölyesi, resim atölyesi ve ahşap atölyesine girerek, birbirinden değerli eserler ortaya çıkaracak. Anne ve çocuklara bir araya getirecek etkinliklerin bir diğeri ise Anneler Parkı'nda düzenlenecek. 10 Mayıs Cumartesi günü 3-6 yaş grubu çocuk ve anneleri eğlenceli anlar yaşayacak.

Gençlik kampında heyecan dorukta olacak

Aynı gün Dülük Tabiat Parkı Gençlik Kampı'nda anneler ve çocukları birlikte sportif faaliyetlere katılacak. 'Annem ile el ele" temasıyla yürüyüş, tırmanma duvarı ve ip parkuru, mini zipline, sportif beceri koordinasyon parkuru, geleneksel oyunlar ve yüz boyama etkinlikleri ile anne ve çocukları doyasıya eğlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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