Şehitkamil'de kaçak işletmelere geçit yok - Son Dakika
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Şehitkamil'de kaçak işletmelere geçit yok

Şehitkamil\'de kaçak işletmelere geçit yok

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla yabancı uyruklu işletmeler mercek altına alındı.

24.10.2024 16:21  Güncelleme: 16:22
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın talimatıyla yabancı uyruklu işletmeler mercek altına alındı. Denetimlerin sıklaştırıldığı ilçede kaçak olarak faaliyet gösterdiği ve hiçbir kaydı bulunmayan işletmeler kapatıldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın göreve gelir gelmez Şehitkamil'de Arapça yazılı tabelaların kaldırılması talimatının ardından kaçak işletmelere de nefes aldırılmıyor. Geçtiğimiz günlerde bizzat denetimlere katılan Yılmaz, ilçe genelinde kaçak işletmelere yönelik adeta seferberlik ilan etti.

Zabıta nefes aldırmıyor

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde özellikle yabancı uyruklu işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Denetimlerle nefes aldırmayan zabıta ekipleri hiçbir kaydı olmadan kayıtdışı faaliyet gösteren işletmeleri tek tek tespit ediyor.

Ruhsatı olmayan işletmeler mühürlendi

Kaçak faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutan zabıta ekipleri işletmelere 7 gün süre vererek ruhsatların çıkarılmasını istiyor. Ekipler, önceki gün tutanak tutulan işyerlerini yeniden denetledi. Bu işletmelerden birçoğunun ruhsat çıkarmak için herhangi bir işlem başlatmamasını tespit eden zabıta ekipleri, güvenlik önlemleri altında işletmeleri kapatarak, mühürledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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