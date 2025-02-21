Şehitkamil'de kadınlar iş sahibi olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehitkamil'de kadınlar iş sahibi olacak

Şehitkamil\'de kadınlar iş sahibi olacak

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın ev hanımları ile gençlerin meslek sahibi olmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği İnternet Evi'nin ilki Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı.

21.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın ev hanımları ile gençlerin meslek sahibi olmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği İnternet Evi'nin ilki Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı. Proje ile kadınlara meslek edindirme ve iş hayatında kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir projesini daha hayata geçirdi. Şehitkamil'de yaşayan kadınların ve gençlerin meslek öğrenmelerini amaçlayan İnternet Evi projesi ile aynı zamanda aile ekonomisine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

6 modülde eğitim

İlk İnternet Evi, Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı. Halk Eğitim Merkezi onaylı İnternet Evi'nde uzmanlar tarafından Bilgisayar İşletmenliği alanında eğitimler veriliyor. Bilgisayara giriş, bilinçlendirme eğitimi, internet güvenliği, word, powerpaint ve excel olmak üzere 6 modülde 163 saat süren eğitimler, 2 ay 2 hafta sürecek.

Kadınlar meslek sahibi olacak

Haftanın 5 günü günlük 3 saat süren eğitimlerin sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Sertifika alan katılımcılar meslek sahibi olurken aynı zamanda iş hayatına atılarak aile ekonomisine katkı sağlayacak.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Düzenlenen kurstan duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyerler, İnternet Evi'nin çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Hem çağa ayak uydurmak hem de meslek sahibi olmak için büyük bir fırsat yakaladıklarını ifade eden katılımcılar, Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Teknoloji, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehitkamil'de kadınlar iş sahibi olacak - Son Dakika


20:46 Trump’ın yeni dostu Putin oldu Zelenskiy’yi yerin dibine soktu Trump'ın yeni dostu Putin oldu! Zelenskiy'yi yerin dibine soktu
20:31 İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan canlı yayında ortalığı karıştıracak Galatasaray sözleri
19:02 Canlı anlatım İlk yarıda 3 gol var Canlı anlatım! İlk yarıda 3 gol var
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Şehitkamil'de kadınlar iş sahibi olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.