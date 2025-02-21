Şehitkamil\'de kadınlar iş sahibi olacak

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın ev hanımları ile gençlerin meslek sahibi olmaları ve aile ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla hayata geçirdiği İnternet Evi'nin ilki Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı. Proje ile kadınlara meslek edindirme ve iş hayatında kadın sayısının artırılması hedefleniyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, bir projesini daha hayata geçirdi. Şehitkamil'de yaşayan kadınların ve gençlerin meslek öğrenmelerini amaçlayan İnternet Evi projesi ile aynı zamanda aile ekonomisine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

6 modülde eğitim

İlk İnternet Evi, Pirsultan Sosyal Tesisi'nde açıldı. Halk Eğitim Merkezi onaylı İnternet Evi'nde uzmanlar tarafından Bilgisayar İşletmenliği alanında eğitimler veriliyor. Bilgisayara giriş, bilinçlendirme eğitimi, internet güvenliği, word, powerpaint ve excel olmak üzere 6 modülde 163 saat süren eğitimler, 2 ay 2 hafta sürecek.

Kadınlar meslek sahibi olacak

Haftanın 5 günü günlük 3 saat süren eğitimlerin sonunda kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika verilecek. Sertifika alan katılımcılar meslek sahibi olurken aynı zamanda iş hayatına atılarak aile ekonomisine katkı sağlayacak.

Başkan Yılmaz'a teşekkür

Düzenlenen kurstan duyduğu memnuniyeti dile getiren kursiyerler, İnternet Evi'nin çok büyük bir avantaj olduğunu söyledi. Hem çağa ayak uydurmak hem de meslek sahibi olmak için büyük bir fırsat yakaladıklarını ifade eden katılımcılar, Başkan Yılmaz'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP