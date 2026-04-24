Şehitkamil\'de toplu sünnet coşkusu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 19:07  Güncelleme: 19:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir organizasyona imza atarak 173 çocuk için toplu sünnet töreni düzenledi.

Şehitkamil Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir organizasyona imza atarak 173 çocuk için toplu sünnet töreni düzenledi. Başkan Umut Yılmaz, yoğun katılımın olduğu törende, "Şehitkamil ailesi olarak ilçemizin her evinde, her ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen program, hem çocuklar hem de aileleri için unutulmaz anlara sahne oldu. Bayram coşkusunun yoğun şekilde hissedildiği törende, çocuklara çeşitli hediyeler verilirken, ailelerin mutluluğu yüzlerinden okundu. Programa Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı İsmail Güler, kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Düğünlerinde de bir arada olacağız"

Başkan Yılmaz, çocuklarla birlikte büyük bir heyecan yaşadıklarını ifade ederek, "Bugün çok heyecanlıyız ama biliyoruz ki çocuklarımız bizden daha heyecanlı. Bugün onların özel günü. İnşallah ağabeyleri olarak asker uğurlamalarında da, düğünlerinde de yine bir arada oluruz. Allah o güzel günleri bizlere göstersin" dedi.

"Her zaman yanınızdayım"

Şehitkamil Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Şehitkamil ailesi olarak ilçemizin her evinde, her ferdinin yanında olmaya devam ediyoruz. Bebeğinden yaşlısına kadar herkesin hayatına dokunmayı sürdüreceğiz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir onur. Çocuklarımızın sünneti hayırlı olsun. Hepsi devletine, milletine bağlı, vatanını seven bireyler olarak yetişsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından çocuklara hediyeleri takdim edildi. Renkli görüntülere sahne olan törende çocukların mutluluğu ve heyecanı dikkat çekti.Programın sonunda sünnet olacak çocuklar, işlemlerinin gerçekleştirileceği Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Firari Türk müteahhit Tayland’da yakalandı Firari Türk müteahhit Tayland'da yakalandı
Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu Milli güreşçimiz Nesrin Baş, 2. kez Avrupa şampiyonu
Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında Eski güzellik kraliçesinin acı sonu: Şüpheli çok yakınında
UEFA’dan Arda Turan’a ceza UEFA'dan Arda Turan'a ceza
Dolmabahçe’de sürprize yer yok Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı Dolmabahçe'de sürprize yer yok! Beşiktaş, kupada adını yarı finale yazdırdı
Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina... Burak Öksüz depremde yaşadıklarını 3 yıl sonra anlattı: Oturduğum bina...

19:02
İran’dan sonra ABD heyeti de müzakereler için Pakistan’a gidiyor
İran'dan sonra ABD heyeti de müzakereler için Pakistan'a gidiyor
18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:27
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 19:11:31.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.