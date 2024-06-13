Şehitkamil Belediyesi Kurban Kesim Yerlerini Açıkladı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Avukat Umut Yılmaz, ilçede belirlenen kurban kesim yerlerini açıkladı ve vatandaşları, kurban kesim yerlerinin dışında kesim yapmamaları konusunda uyardı.

Şehitkamil Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm ön hazırlıklarını tamamlayarak, kurban kesim ibadetinin hijyenik, düzenli, güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılmasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürecek. Belediye ekipleri, belirlenen kesim yerlerinde gerekli düzenlemeleri ve dezenfekte çalışmalarını yaparak, halkın kullanımına hazır hale getirecek.

Başkan Yılmaz, vatandaşların belirlenen kesim yerlerini kullanmalarını ve kurban kesimi sırasında hijyen kurallarına uymalarını önemle vurguladı. Belediye Başkanı Umut Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Kurban Bayramı, vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirdiği önemli bir dönemdir. Bu dönemde, kurban kesim işlemlerinin hijyenik ve düzenli bir şekilde yapılması için gerekli tedbirleri aldık. İlçe sınırlarımız içerisinde belirlediğimiz kesim yerleri, halkımızın güvenle kurbanlarını kesebileceği şekilde hazırlandı" dedi.

Başkan Umut Yılmaz, vatandaşlara kurban kesim yerlerinin dışında kesim yapmamaları konusunda önemli bir uyarıda bulundu. Yılmaz, özellikle hijyen ve çevre sağlığı açısından büyük önem taşıyan bu kurala uyulmasının gerekliliğini vurguladı.

"Kurban kesimlerinin, belediyemiz tarafından belirlenen ve hijyenik şartlara uygun olarak hazırlanmış kesim yerlerinde gerçekleştirilmesi hem toplum sağlığı hem de çevre temizliği açısından hayati öneme sahiptir." diyen Başkan Yılmaz, "Kesim işlemlerinin kontrolsüz ve uygunsuz yerlerde yapılması, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir ve çevremizi kirletebilir. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızın, bu kurala uymalarını ve belirlenen kesim yerlerini kullanmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küçükbaş kurban kesimi için şu noktalar belirlendi:

Değirmiçem Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Gazikent 1 Pazar Yeri, Gazikent 2 Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Çıksorut Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, İncilikaya Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Fıstıklık Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri, Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi.

Büyükbaş kurban kesimi için ise şu noktalar belirlendi:

Gazikent 1 Pazar Yeri, Güvenevler Pazar Yeri, Merveşehir Pazar Yeri, Özgürlük Pazar Yeri, Seyrantepe Pazar Yeri, Basra Pazar Yeri, Beykent 1 Pazar Yeri, Beykent 2 Pazar Yeri, Kuzeyşehir Pazar Yeri, Adaklık ve Kurbanlık Kesim Merkezi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Yılmaz, Kurban Bayramı süresince yurttaşların ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve kurban kesim işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için tüm ekip arkadaşlarıyla sahada olacaklarını ifade etti. Belediye personelleri, kurban kesim yerlerinde düzenin sağlanması ve hijyenin korunması amacıyla sürekli denetimlerde bulunacaklar. - GAZİANTEP