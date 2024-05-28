Gaziantep Cezaevindeki Çocuklar İçin Kreş Daha Nitelikli Hale Getirildi

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Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan kreş, Şehitkamil Belediyesi'nin sağladığı malzeme desteği ile daha nitelikli hale getirildi. Şehitkamil Belediyesi, verdiği bu destekle çocukların, geleceğe daha iyi hazırlanabilmelerine imkan sağladı.

Cezaevinde bulunan çocukların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan kreşe, Şehitkamil Belediyesi tarafından sağlanan malzemeler arasında halı, çocuk masaları, kütüphane rafı, çocuk sandalyeleri, projeksiyon cihazı, sedir minderi ve boyama kalemleri yer alıyor. Bu malzemeler, kreşte eğitim gören çocukların daha rahat ve verimli bir ortamda vakit geçirmelerine yardımcı olacak.

Ayrıca, Şehitkamil Belediyesi tarafından kreşe bir de sinema salonu kazandırıldı. Bu sinema salonu, çocukların eğlenceli ve eğitici filmleri izleyebilmelerine imkan tanıyacak.

Kreşte verilen okul öncesi eğitim, uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Çocuklar, zihinsel, sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirebilecekleri çeşitli faaliyetlere daha nitelikli şartlarda katılabilecekler.

Annelerinden uzakta kalmadan eğitim imkanından yararlanan çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte eğitici, görsel ve sosyal etkinliklere katılma fırsatı bulacaklar. Bu sayede, cezaevi ortamında bulunmalarına rağmen çocuklar, dışarıdaki yaşıtları gibi eğitim ve sosyal faaliyetlerden geri kalmayacaklar. Cezaevindeki çocuklar, güvenli ve destekleyici bir ortamda büyüme şansına sahip olmaya devam edecekler. - GAZİANTEP