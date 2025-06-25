Şehitkamil\'den Sanayi Mahallesi\'nde detaylı temizlik

Şehitkamil Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi'nde kapsamlı temizlik çalışması gerçekleştirildi. Sanayi atıklarını toplayan ekipler, sokakları ve kaldırımları temizledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı temizlik seferberliği ile ilçe genelinde temizlik faaliyetleri devam ediyor. yoğun araç ve insan trafiğine sahip Sanayi Mahallesi'nde detaylı temizlik yapan ekipler, sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmaları gün boyunca sürdürerek bölgenin dört bir yanında detaylı bir temizlik gerçekleştirdi.

"Çalışmalar devam edecek"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Umut Yılmaz, temizlik hizmetlerinin yalnızca estetik değil, aynı zamanda halk sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Yılmaz, "Şehitkamil Belediyesi olarak, vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir çevre sunmak en önemli önceliklerimizden biri. Sanayi Mahallesi, şehrimizin kalbi konumunda olan bölgelerimizden. Bu nedenle hem iş güvenliği hem de çevre sağlığı bakımından düzenli temizlik faaliyetleri büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin her mahallesinde bu tür temizlik çalışmalarını dönemsel olarak devam ettireceğiz. Temiz çevre, sağlıklı toplum demektir. Bu konuda hemşehrilerimizin de duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Sanayi Mahallesi esnafı yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür ettiler. - GAZİANTEP